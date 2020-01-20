Пьяный рыбинец хотел угнать автомобиль, но не успел его завести и попался владельцу
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Когда сработала сигнализация, преступник поспешил покинуть место преступления, но был остановлен владельцем автомобиляФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Полиция Рыбинска возбудила уголовное дело по факту попытки угона автомобиля. Установлено, что 23-летний житель Зачеремушного микрорайона, будучи пьяным, залез в автомобиль «ВАЗ 2114». Мужчина вырвал замок зажигания, пытаясь завести машину.
- Когда сработала сигнализация, преступник поспешил покинуть место преступления, но был остановлен владельцем автомобиля, - уточнили в пресс-службе полиции Рыбинска.
Молодой человек признал свою вину. За совершение преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU