20 Янв. 2020 2020-01-20T19:40:59+03:00

Вопросы, связанные с транспортным сообщением, обсудили на встрече губернатор Ярославской области и министр транспорта России Евгений Дитрих. Фото: Правительство Ярославской области

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Ярославская область получит 40 миллионов рублей на развитие аэропорта Туношна. За счёт этих средств планируется осуществлять субсидирование авиаперелетов в Казань, Краснодар и Санкт-Петербург в 2020 году.

Этот и другие вопросы, связанные с транспортным сообщением, обсудили на встрече губернатор Ярославской области и министр транспорта России Евгений Дитрих.

Помимо этого, чиновники поговорили о планах на строительство в регионе новых транспортных развязок, а также реконструкции существующих участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU