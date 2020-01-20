Ярославская область получит 40 миллионов рублей на развитие аэропорта Туношна
Деньги поступят из федерального бюджета
Вопросы, связанные с транспортным сообщением, обсудили на встрече губернатор Ярославской области и министр транспорта России Евгений Дитрих.Фото: Правительство Ярославской области
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Ярославская область получит 40 миллионов рублей на развитие аэропорта Туношна. За счёт этих средств планируется осуществлять субсидирование авиаперелетов в Казань, Краснодар и Санкт-Петербург в 2020 году.
Этот и другие вопросы, связанные с транспортным сообщением, обсудили на встрече губернатор Ярославской области и министр транспорта России Евгений Дитрих.
Помимо этого, чиновники поговорили о планах на строительство в регионе новых транспортных развязок, а также реконструкции существующих участков дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU