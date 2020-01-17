«Собака плачет, идти ей страшно». В Ярославле спасатели сняли со льда перепуганного пса

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:54:50+03:00

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Сегодня в Дзержинском районе прохожие заметили собаку, которая бегала по хрупкому льду Волги и боялась идти к берегу. Об этом в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети рассказали очевидцы:

- На улице устойчивый плюс, было реально страшно за нее. Молодой человек, проходивший мимо, срочно вызвал спасателей. Они на выезде, но готовы помочь, как только освободятся. Тянутся бесконечные минуты ожидания, собака плачет, нервничает в этом плену, но лед хрупкий, идти ей страшно. Через 20 минут спасатели на месте, большое спасибо им за то, что они есть, за то, что они готовы оперативно помогать и спасать. Люди рискуют, страшно смотреть даже. Но они готовы, они спасают жизнь, пусть даже и собаки.

Как оказалось, на место выезжали специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области. Пес метался в 70 метрах от берега, вроде и недалеко, но он явно боялся промоин.

- Спасатель в специальном костюме по-пластунски дополз до собаки. Она сначала порычала, погавкала, потом, после того, как ее погладили, успокоилась. Идти пес боялся, прошлось спасателю, как говорится, показывать ему дорогу: полз сам, а по его следу шла собака, - рассказали спасатели.

На берегу испуганное животное покормили и отпустили. По словам спасателей, вытаскивать из ледового плена таких вот любопытных псов им не впервой: за сезон несколько подобных выездов делать приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU