2020-01-17T16:54:50+03:00
Общество

«Собака плачет, идти ей страшно». В Ярославле спасатели сняли со льда перепуганного пса

За помощью обратились неравнодушные прохожие
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Спасатель по-пластунски дополз до животного. ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеСпасатель по-пластунски дополз до животного. ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня в Дзержинском районе прохожие заметили собаку, которая бегала по хрупкому льду Волги и боялась идти к берегу. Об этом в группе «Подслушано в Ярославле» в социальной сети рассказали очевидцы:

- На улице устойчивый плюс, было реально страшно за нее. Молодой человек, проходивший мимо, срочно вызвал спасателей. Они на выезде, но готовы помочь, как только освободятся. Тянутся бесконечные минуты ожидания, собака плачет, нервничает в этом плену, но лед хрупкий, идти ей страшно. Через 20 минут спасатели на месте, большое спасибо им за то, что они есть, за то, что они готовы оперативно помогать и спасать. Люди рискуют, страшно смотреть даже. Но они готовы, они спасают жизнь, пусть даже и собаки.

Как оказалось, на место выезжали специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области. Пес метался в 70 метрах от берега, вроде и недалеко, но он явно боялся промоин.

- Спасатель в специальном костюме по-пластунски дополз до собаки. Она сначала порычала, погавкала, потом, после того, как ее погладили, успокоилась. Идти пес боялся, прошлось спасателю, как говорится, показывать ему дорогу: полз сам, а по его следу шла собака, - рассказали спасатели.

На берегу испуганное животное покормили и отпустили. По словам спасателей, вытаскивать из ледового плена таких вот любопытных псов им не впервой: за сезон несколько подобных выездов делать приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле подрядчик будет исправлять неполадки на дороге, где постоянно скапливалась вода
Детский сад в Ярославле строят с опережением графика
Суд арестовал Рината Бадаева по делу о взятке в особо крупном размере на два месяца
В Ярославле скончался Заслуженный артист России Виктор Григорюк
В Рыбинском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Ярославле медведица Маша до сих пор не впала в спячку
Избил заключенных: Суд приговорил бывшего инспектора отдела безопасности ярославской ИК-1 Максима Яблокова к реальному сроку
«Собака плачет, идти ей страшно». В Ярославле спасатели сняли со льда перепуганного пса
Сбербанк и СБЕР Решения помогут внедрить цифровые сервисы в Ярославской области
Лыжи и коньки придется убрать на антресоли: очередные выходные в Ярославле пройдут без мороза и снега
Сбербанк и СБЕР Решения помогут внедрить цифровые сервисы в Ярославской области
Мэрия Ярославля: Ринат Бадаев написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 ноября
Нет двери и забиты окна: семья из Рыбинка лишилась страшной комнаты из-за асоциального образа жизни
В Рыбинске девушка на японской иномарке сбила двух пешеходов
В новогодние каникулы в Ярославскую область приехало 253 тысячи туристов
В Ярославле детский омбудсмен проверяет бассейн «Шинник»
Уволенный житель Ярославской области не получил вовремя расчет и обратился в прокуратуру
Траты ярославских клиентов ВТБ в новогодние праздники выросли на 13%
Пожарные и дети у крыльца: что случилось в Ярославле у школы №33?
В Рыбинске региональный уполномоченный по правам человека проведет прием
За ярославскими пенсионерами будут наблюдать в новом гериатрическом центре
Семь машин, девять штрафов: в Ярославле на центральных улицах эвакуатор потрудился на славу
На что ярославцы чаще всего жалуются в Банк России
Прокуратура хочет лишить водительских прав гаврилов-ямца, зависимого от алкоголя и психоактивных веществ
В Ярославле мужчина написал заявление о краже телефона, который не украли
Ярославна, находясь под подпиской о надлежащем поведении, вновь попалась с наркотиками
В Ярославле начался ремонт сгоревшего дома на улице Зелинского