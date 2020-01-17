Лыжи и коньки придется убрать на антресоли: очередные выходные в Ярославле пройдут без мороза и снега
Но на дорогах возможна гололедица
Снега и дождя не ожидаетсяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В эти выходные в Ярославской области сохранится плюсовая температура. Ночью возможно понижение до -2 градусов, но днем ртуть в термометре снова поднимется до +3 градусов.
В целом будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Подует западный ветер: 5-10 метров в секунду. Метеорологическая видимость не ухудшится. Тумана не ожидается.
– На дорогах гололедица, – предупредили автомобилистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Похолодание до минусовой температуры синоптики прогнозируют лишь к концу следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU