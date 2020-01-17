Лыжи и коньки придется убрать на антресоли: очередные выходные в Ярославле пройдут без мороза и снега

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:26:05+03:00

Снега и дождя не ожидается Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Но на дорогах возможна гололедица

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В эти выходные в Ярославской области сохранится плюсовая температура. Ночью возможно понижение до -2 градусов, но днем ртуть в термометре снова поднимется до +3 градусов.

В целом будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Подует западный ветер: 5-10 метров в секунду. Метеорологическая видимость не ухудшится. Тумана не ожидается.

– На дорогах гололедица, – предупредили автомобилистов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Похолодание до минусовой температуры синоптики прогнозируют лишь к концу следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU