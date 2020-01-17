2020-01-17T16:13:57+03:00
Экономика

Сбербанк и СБЕР Решения помогут внедрить цифровые сервисы в Ярославской области

ПАО Сбербанк, правительство региона и АО «Интеркомп» заключили соглашение о сотрудничестве
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ПАО Сбербанк, правительство Ярославской области и АО «Интеркомп», осуществляющий деятельность под брендом «СБЕР Решения» (входит в экосистему Сбербанка), заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором Михаил Чачин, и. о. губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко и генеральный директор СБЕР Решений в России и СНГ Наталья Подвойская.

В рамках сотрудничества стороны планируют развивать и внедрять цифровые сервисы и современные решения по аутсорсингу бизнес-процессов на территории Ярославской области. Предполагается регулярный обмен информацией, создание совместных рабочих групп и проведение мероприятий. Конкретные сделки и проекты между сторонами будут регулироваться отдельными договорами и соглашениями.

Михаил Чачин, вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с государственным сектором:

«Цифровые решения банка и компаний нашей экосистемы помогают повышать качество жизни в регионах. Мы уже несколько лет успешно работаем с правительством Ярославской области сразу по нескольким диджитал-проектам: это и безналичный транспорт, и безналичная оплата питания в школах, и партнерские агентские точки на селе, дающие доступ к банковским услугам даже там, где нет офисов и банкоматов Сбербанка, и детский технопарк Кванториум , и кампусные проекты. Мы договорились об очень насыщенной технологической повестке в 2020 году и заключили рамочное соглашение, которое поможет нам еще более плодотворно сотрудничать в будущем. В ближайших планах — новые кампусные проекты в образовательных и медицинских учреждениях, а также централизация функций бэк-офиса, позволяющая экономить расходы бюджетных учреждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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