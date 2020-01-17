Нет двери и забиты окна: семья из Рыбинка лишилась страшной комнаты из-за асоциального образа жизни

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:13:52+03:00

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В Рыбинске наконец-то выселили жильцов из комнаты в коммунальной квартире на улице Фурманова. В течение пяти лет сотрудники МКУ «Жилкомцентр» пытались вразумить семью – маму и ее несовершеннолетнего сына. Последние два года МКУ собирало документы, чтобы выйти с иском в суд. Жильцы по-прежнему отказывались делать ремонт и содержать жилище в чистоте.

– Если первоначально на предписания специалистов жильцы реагировали положительно, принимали меры к устранению недостатков, то в последнее два года перестали и содержать, и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

В «Жилкомцентр» начали жаловаться соседи. Также они обращались и в полицию. Сейчас комната, где проживала семья, выглядит как декорация для фильмов ужасов: кругом грязь и разруха. В комнате нет двери, окно заколочено досками и кругом валяется мусор.

После очередного судебного заседания было принято положительное решение, которое уже вступило в законную силу.

В освободившейся комнате и общей кухне сделают ремонт. Жилье предоставят нуждающимся горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU