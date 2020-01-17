В Рыбинске девушка на японской иномарке сбила двух пешеходов

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:05:47+03:00

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В пятницу, 17 января, около 7.48 утра в Рыбинске на нерегулируемом перекрестке на улице Ленина, недалеко от дома №146 произошло ДТП. За рулем японской иномарки «Тойота» находилась 25-летняя девушка. Она не заметила двух женщин, которые переходили дорогу и сбила их. 39-летняя и 58-летняя женщины получили небольшие травмы и нуждаются в амбулаторном лечении.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU