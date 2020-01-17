В новогодние каникулы в Ярославскую область приехало 253 тысячи туристов
За новогодние праздники с 25 декабря по 8 января в Ярославскую область приехало около 253 тысяч туристов. Это на 23,6 процента больше, чем за прошлый год.
Номера в гостиницах сняли почти 70 тысяч человек. Этот показатель также увеличился на 9 процентов.
Люди старались посетить не только сам Ярославль, но и малые города региона. Например, в Некрасовском районе число туристов по сравнению с 2019 годом увеличилось на 49 процентов. На эти показатели повлияло и строительство двух гостиниц.
В Тутаеве турпоток вырос на 56 процентов. Там открыли два новых музея на левобережье и реконструировали набережную.
В Рыбинске посетители смогли оценить благоустроенную центральную часть города, стилизованную под 19 век.
– В пятерку наиболее популярных у туристов муниципальных образований региона в новогодние праздники вошли города Золотого кольца: Ярославль (89 тысяч человек), Ростов (37 тысяч), Переславль-Залесский (30 тысяч), Углич (24 тысячи), – пояснили в пресс-службе правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU