В Ярославле детский омбудсмен проверяет бассейн «Шинник»

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:26:43+03:00

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С начала года въезд на территорию бассейна «Шинник» в Ярославле сделали платным. И теперь родители, которые провозят детей на занятия, каждый раз делают выбор между безопасность и платностью, считает уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.

- На данный момент бассейн посещает более 500 детей. С 9 января организован платный въезд на территорию спорткомплекса. По этой причине законные представители несовершеннолетних не могут безопасно производить высадку своих детей на территории объекта, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности, - говорится на странице уполномоченного в соцсети.

Сотрудники аппарата изучают документы и опрашивают должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU