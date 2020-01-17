В Ярославле детский омбудсмен проверяет бассейн «Шинник»
С начала года въезд на территорию бассейна «Шинник» в Ярославле сделали платным. И теперь родители, которые провозят детей на занятия, каждый раз делают выбор между безопасность и платностью, считает уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.
- На данный момент бассейн посещает более 500 детей. С 9 января организован платный въезд на территорию спорткомплекса. По этой причине законные представители несовершеннолетних не могут безопасно производить высадку своих детей на территории объекта, а вынуждены останавливаться на проезжей части дороги, подвергая их жизнь и здоровье опасности, - говорится на странице уполномоченного в соцсети.
Сотрудники аппарата изучают документы и опрашивают должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU