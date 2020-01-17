2020-01-17T12:53:50+03:00
Общество

Уволенный житель Ярославской области не получил вовремя расчет и обратился в прокуратуру

Руководителя наказали административным штрафом
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина получил все суммы через неделю после увольненияМужчина получил все суммы через неделю после увольненияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В прокуратуру Пошехонского района обратился бывший работник администрации Пригородного сельского поселения. Мужчина рассказал, что с ним расторгли трудовой договор 31 октября 2019 года, а выплаты он получил лишь 8 ноября 2019 года.

– По результатам заместителем прокурора района в отношении главы поселения возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель получил административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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