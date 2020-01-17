Уволенный житель Ярославской области не получил вовремя расчет и обратился в прокуратуру
Руководителя наказали административным штрафом
Мужчина получил все суммы через неделю после увольненияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В прокуратуру Пошехонского района обратился бывший работник администрации Пригородного сельского поселения. Мужчина рассказал, что с ним расторгли трудовой договор 31 октября 2019 года, а выплаты он получил лишь 8 ноября 2019 года.
– По результатам заместителем прокурора района в отношении главы поселения возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Руководитель получил административный штраф в размере 11 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU