Уволенный житель Ярославской области не получил вовремя расчет и обратился в прокуратуру

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:53:50+03:00

Мужчина получил все суммы через неделю после увольнения Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Пошехонского района обратился бывший работник администрации Пригородного сельского поселения. Мужчина рассказал, что с ним расторгли трудовой договор 31 октября 2019 года, а выплаты он получил лишь 8 ноября 2019 года.

– По результатам заместителем прокурора района в отношении главы поселения возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель получил административный штраф в размере 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU