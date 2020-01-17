Пожарные и дети у крыльца: что случилось в Ярославле у школы №33?
В ярославской школе №33, которая находится на улице Собинова, собрались несколько пожарных расчетов. Горожане запаниковали и стали выкладывать в соцсети кадры с места события. К счастью, волнения ярославцев оказались напрасными.
– Сработала пожарная сигнализация, но возгорания не было, – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Эвакуация школьников все-таки состоялась. Ее провели учителя и персонал школы. В настоящий момент все вернулись за парты, и учебный процесс возобновлен.
Ярославская школа №33 на улице Собинова.ВИДЕО: Любовь Смиронова
ИСТОЧНИК KP.RU