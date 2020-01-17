В Рыбинске региональный уполномоченный по правам человека проведет прием

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:03:07+03:00

Предварительная запись на прием к уполномоченному по телефону 29-00-90.

При себе нужно иметь паспорт

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Прием граждан уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин проведет 23 января, в четверг. Начало работы – 10:00. Прием пройдет в администрации Рыбинска по адресу улица Рабочая, 1, кабинет 208.

Сергей Бабуркин рассмотрит жалобы на действия и бездействия различных органов власти, а также по вопросы, связанные с соблюдением прав граждан. При себе нужно иметь паспорт, копии документов, подтверждающих сведения, указанные в жалобе, а также копии ответов, полученных из органов власти, если такие ответы имеются.

Предварительная запись на прием к уполномоченному по телефону 29-00-90.

ИСТОЧНИК KP.RU