2020-01-17T12:01:14+03:00
Общество

За ярославскими пенсионерами будут наблюдать в новом гериатрическом центре

А на пневмококковую вакцинацию в медицинской организации выделят более 1,5 миллиона рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В гериатрическом центре будет 20 коекВ гериатрическом центре будет 20 коекФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле на базе госпиталя ветеранов войн появится гериатрический центр. В нем будет 20 коек, рассчитанных на пожилых жителей области. А в областных поликлиниках откроются три гериатрических кабинета.

– Медицинские организации будут осуществлять диспансерное наблюдение за пожилыми жителями области. Врачи продолжат выезжать в отдаленные населенные пункты. А организации социального обслуживания населения, как и прежде, будут доставлять жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в больницы и поликлиники, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

К слову, на пневмококковую вакцинацию для пенсионеров в данных медицинских организациях в этом году будет выделено более 1,5 миллиона рублей. Еще запланировано финансирование на проведение скринингов для жителей сел, которым уже исполнилось 65 лет. На эти цели заложено более 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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