Семь машин, девять штрафов: в Ярославле на центральных улицах эвакуатор потрудился на славу

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:48:40+03:00

Хранение машины на специализированной стоянке обойдется ярославцам в несколько тысяч рублей Фото: Мэрия Ярославля

Пострадали водители, которые заняли места для инвалидов и встали близко к пешеходному переходу

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На ярославские улицы выехал эвакуатор. И променад его отнюдь не праздный, а самый что ни на есть рабочий. Госавтоинспекция решила выявить водителей, которые припарковались на местах, предназначенных для инвалидов, и отвезти их транспортные средства на специализированную стоянку. Хранение машины в этом месте обойдется ярославцам в несколько тысяч рублей. Также они заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

– В случае, если водитель осуществил парковку своего автомобиля ближе 5 м до пешеходного перехода, также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 и эвакуация автомобиля, – пояснили в пресс-службе мэрии города.

В ходе рейда по центральным улица эвакуатор увез семь автомобилей, а девять водителей получили административный штраф.

Так может пора сделать больше мест для парковки, ведь автолюбители занимают эти места не специально, а вынужденно…

ИСТОЧНИК KP.RU