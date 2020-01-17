Семь машин, девять штрафов: в Ярославле на центральных улицах эвакуатор потрудился на славу
На ярославские улицы выехал эвакуатор. И променад его отнюдь не праздный, а самый что ни на есть рабочий. Госавтоинспекция решила выявить водителей, которые припарковались на местах, предназначенных для инвалидов, и отвезти их транспортные средства на специализированную стоянку. Хранение машины в этом месте обойдется ярославцам в несколько тысяч рублей. Также они заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
– В случае, если водитель осуществил парковку своего автомобиля ближе 5 м до пешеходного перехода, также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 и эвакуация автомобиля, – пояснили в пресс-службе мэрии города.
В ходе рейда по центральным улица эвакуатор увез семь автомобилей, а девять водителей получили административный штраф.
Так может пора сделать больше мест для парковки, ведь автолюбители занимают эти места не специально, а вынужденно…
ИСТОЧНИК KP.RU