Прокуратура хочет лишить водительских прав гаврилов-ямца, зависимого от алкоголя и психоактивных веществ
В октябре прошлого года житель Гаврилов-Яма был осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Во время расследования этого дела у водителя выявили психическое расстройство и поставили диагноз «синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ». Мужчина употреблял алкоголь и синтетические психистимуляторы. Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, но при этом права у нарушителя имелись.
- В защиту интересов неопределенного круга лиц, участников дорожного движения, прокуратура направила в Гаврилов-Ямский суд административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения гражданина, - сообщает прокуратура Дзержинского района.
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
ИСТОЧНИК KP.RU