Прокуратура хочет лишить водительских прав гаврилов-ямца, зависимого от алкоголя и психоактивных веществ

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:23:37+03:00

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В октябре прошлого года житель Гаврилов-Яма был осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД. Во время расследования этого дела у водителя выявили психическое расстройство и поставили диагноз «синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ». Мужчина употреблял алкоголь и синтетические психистимуляторы. Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, но при этом права у нарушителя имелись.

- В защиту интересов неопределенного круга лиц, участников дорожного движения, прокуратура направила в Гаврилов-Ямский суд административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения гражданина, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU