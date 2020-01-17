В Ярославле мужчина написал заявление о краже телефона, который не украли
На шутника возбудили уголовное дело
За пропажу хитрец хотел стрясти со страховой кругленькую суммуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Ленинского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли мобильник, стоимостью 40 тысяч рублей.
– В ходе проверочных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что факта кражи не было, заявитель сообщил в полицию о преступлении, чтобы получить страховую выплату, – пояснили глупую хитрость в ведомстве.
По факту ложного доноса возбудили уголовное дело.
Но шутник просто так не отделается. Он заплатит штраф, отправится на исправительные работы, под арест или лишится свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU