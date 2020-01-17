В Ярославле мужчина написал заявление о краже телефона, который не украли

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ленинского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли мобильник, стоимостью 40 тысяч рублей.

– В ходе проверочных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что факта кражи не было, заявитель сообщил в полицию о преступлении, чтобы получить страховую выплату, – пояснили глупую хитрость в ведомстве.

По факту ложного доноса возбудили уголовное дело.

Но шутник просто так не отделается. Он заплатит штраф, отправится на исправительные работы, под арест или лишится свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU