2020-01-17T11:24:08+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина написал заявление о краже телефона, который не украли

На шутника возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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За пропажу хитрец хотел стрясти со страховой кругленькую суммуЗа пропажу хитрец хотел стрясти со страховой кругленькую суммуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Ленинского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли мобильник, стоимостью 40 тысяч рублей.

– В ходе проверочных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что факта кражи не было, заявитель сообщил в полицию о преступлении, чтобы получить страховую выплату, – пояснили глупую хитрость в ведомстве.

По факту ложного доноса возбудили уголовное дело.

Но шутник просто так не отделается. Он заплатит штраф, отправится на исправительные работы, под арест или лишится свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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