Ярославна, находясь под подпиской о надлежащем поведении, вновь попалась с наркотиками

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:11:40+03:00

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В Ярославле передано в суд дело по наркотикам. Пара, 42-летний мужчина и 32-летняя женщина, обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенном в крупном размере.

Первый раз их задержали в районе Резинотехники и изъяли 20 свертков с метадоном. Во время следствия было установлено, что вещество ярославцы привезли из Московской области и планировали его сбыть в Ярославской. За свою «работу» закладчики получали наркотик.

- Судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Подозреваемые свою вину полностью признали.

Признали, но не раскаялись и на путь исправления вставать не пожелали, во всяком случае, дама из этой преступной парочки. Спустя какое-то время женщина вновь попалась. Ее задержали в Дзержинском районе с 26 граммами метадона, что является крупным размером.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU