В Ярославле начался ремонт сгоревшего дома на улице Зелинского

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:48:08+03:00

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В Ярославле подрядчики начали восстанавливать дом на улице Зелинского, который сгорел 9 ноября 2019 года. Во время пожара никто не пострадал, но был эвакуирован 61 житель. В их числе – 15 детей.

Рабочие уже убрали мусор и обгоревшие доски. Будут отремонтированы инженерные сети и лестничный пролет, а также проведен капремонт систем водо- и электроснабжения. В некоторых квартирах поменяют входные двери и окна. К маю ремонт завершится.

— Главное для нас — это безопасность людей, поэтому ремонт должен быть проведён качественно. После его завершения люди смогут въехать в свои квартиры, — отметил глава территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.

ИСТОЧНИК KP.RU