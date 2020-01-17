В Ярославле вновь заработал каток на Советской площади

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:46:26+03:00

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Сегодня ледовый каток на Советской площади вновь открыли для посетителей. Напомним, что вчера он был закрыт. Как не сложно догадаться – из-за погодных условий.

В этом году из-за аномально высоких для зимы температур каток закрывали уже несколько раз и, судя по всему, не раз еще закроют. Поэтому нужно пользоваться моментом и насладиться единственной доступной пока еще зимней радостью.

Каток работает ежедневно: с 9:00 до 22:00 по будням, с 9:00 до 23:00 по выходным. Но перед тем, как отправиться кататься на коньках, лучше узнать, открыта ли ледовая площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU