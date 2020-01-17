В рыбинскую колонию в черносливе пытались передать метадон

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:25:41+03:00

В черносливе вместо косточки был наркотик. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

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Наркотики для 47-летнего осужденного, отбывающего наказание в колонии №2 Рыбинска, пытались передать в продуктах питания. А именно – черносливе. Внутри чернослива, вместо косточек, лежали свертки в темной полимерной оболочке, а в этих свертках, как потом установили во время исследования, находился наркотик – метадон. Общий вес «посылки» за зону составил 0,36 граммов.

42-летний житель Ярославской области, который делал передачу на зону, был задержан.

- В подобных случаях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU