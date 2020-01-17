В Ярославле молодой мужчина попал под трамвай
Пострадавший госпитализирован с травмами
Фото: Юлия Соболева, Ярославль Live/vk.com
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На улице Труфанова в Ярославле в минувший четверг, 16 января, под трамвай попал молодой мужчина. ЧП произошло около 19:50 около школы №27. Очевидцы сообщают, что рука 33-летнего пешехода попала под колесо. Он кричал от боли и не мог ей пошевелить. Судя по фото, сделанным на месте происшествия, 58-летняя женщина, управлявшая трамваем, могла не заметить в темноте переходившего рельсы в неположенном месте. Мужчина госпитализирован с травмами. В обстоятельствах разбирается ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU