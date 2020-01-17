стартовый матч домашнего 5-го тура «Ярославич» проиграл на тайбрейке

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:01:38+03:00

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После продолжительного отсутствия «Ярославич» вновь появился на домашней площадке «Атланта», принимая у себя двух серьезных соперников из группы лидеров Высшей лиги «А». Первым из них для ярославцев стал Ставрополь, укомплектованный достаточно опытными волейболистами. Тем удивительнее оказался результат 1-го сета, в котором «газовики» долго были впереди с солидным отрывом в очках, но только до 19:14.

У ярославцев явно не клеилась в атаке. Наставник «Ярославича» Андрей Ноздрин доверил роль «связки» более опытному Алексею Сакееву, но, видимо, не угадал, потому что у того лучше получались скидки мяча, чем разрывающие чужой блок передачи на партнеров. Добить мяч до пола нашим парням долго не удавалось даже первым темпом. Однако спасение для «Ярославича» пришло за счет силовых подач Сергея Локтионова и Рафаэла Мигела. Эйсы, правда, не получались, но прием у «газовиков» сбивался, а там и блок очки приносил. К тому же, и соперники, вдруг занервничав, стали ошибаться. Таким образом и удалось взять сет.

По похожему сценарию и второй сет развивался, только со сменой декораций. Теперь «Ярославич» долго лидировал, но в середине сета посыпался на своих ошибках в атаках. Тренеры вновь меняли связующих, но это не помогло. Концовку сета наши просто провалили.

А затем третий сет пошел, что называется, под откос. Правда, можно отметить, что «Ярославич» теперь более внимателен в защите и практически не оставляет на своей стороне площадки открытых зон, чем в прошлых турах охотно пользовались соперники. И на приеме «Ярославич» действовал значительно увереннее, чем раньше. Возможно, в этом есть и «заслуга» ставропольцев, у которых нет убийственных подач. Все же под угрозой поражения после третьего сета «Ярославич» смог кое-что подправить в своей игре, а заодно и ставропольцев заставил ошибиться в нескольких эпизодах.

В концовке четвертого сета Сакеев, наконец-то, несколько раз обратил внимание на своего капитана Ивана Пискарева, предоставив ему завершить атаки. Наш капитан, как оказалось, может брать игру на себя, причем, в атаке действовал весьма разнообразно, ставя оборону гостей в тупик. Во многом, благодаря удачным атакам Пискарева и удалось перевести матч на тайбрейк, что для «Ярославича» уже огромный плюс против одного из лидеров чемпионата.

Но вот на тайбрейк «Ярославич» уже никаких козырей не приберег. Оставшись при своих ошибках в атаках, невозможно было добиться победы.

«Ярославич» - «Трансгаз Ставрополь» - 2:3 (25:22, 19:25, 17:25, 25:20, 13:15)

ИСТОЧНИК KP.RU