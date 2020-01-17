На ночной трассе под Ярославлем насмерть сбили молодую женщину
Пострадавшая скончалась на месте
Под колесами "семерки" погибла 29-летняя женщинаФото: Роман РЫЖИКОВ
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Ночью 17 января, около половины первого, на трассе «Москва-Холмогоры» в Ярославском районе произошло смертельное ДТП. На 296 километре федеральной автодороги под колеса отечественной легковушки попала молодая женщина. 35-летний водитель «семерки» не успел вовремя среагировать. 29-летняя женщина скончалась на месте.
Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства ДТП. Проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU