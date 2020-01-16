2020-01-16T19:09:26+03:00
Общество

Все на дно! В Ярославле машины уходят под воду вместе с надеждами на благоустройство

На улице Строителей «Шкода» нырнула в подводный кратер, а двор на Урицкого превратился в озеро
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ОЦ Дороги Ярославля, Роман РыжиковФото: ОЦ Дороги Ярославля, Роман Рыжиков
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Мэрия Ярославля неустанно напоминает предпринимателям об обязанности убираться на прилегающих территориях, пока прилегающий к мэрии Ярославль из катка превращается в бассейн. Мы тоже напоминаем местным властям, что в городе живут люди, которые ежедневно подвергают себя и свою технику опасности, передвигаясь по улицам нашего славного города.

Посмотрите на двор дома № 25б по улице Урицкого. Это для тех, кто готовится к крещенским купаниям?

Фото: ОЦ Дороги Ярославля/facebook.com

Фото: ОЦ Дороги Ярославля/facebook.com

А вот уже фото с улицы Строителей. Проваливаться от стыда под землю за такое состояние города должны не горожане.

Фото: ОЦ Дороги Ярославля/facebook.com

Фото: ОЦ Дороги Ярославля/facebook.com

- Наледь во дворах убирают с помощью ледоруба, сегодня он работал в одном из дворов на улице Урицкого. Делая засечки, ледоруб убирает наледь для комфортного перемещения пешеходов, - сообщают в мэрии.

А вот что сказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова:

«Все управляющие компании и ТСЖ сейчас заняты на уборке дворов. За каждым участком закреплён мастер, ежедневно согласно графику выполняются работы. Каждый двор и проезд на придомовой территории учтён. Графики составляются с учётом приоритетности и необходимости, а также по обращениям граждан».

В мэрии так же сообщили, что в Брагино ежедневно работают 25 единиц техники и 500 дворников, укомплектованных всем необходимым.

Конкретно:

По факту ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома в первую очередь необходимо в диспетчерской службе своей управляющей организации оставить заявку, записав её номер. По данной заявке управляющая организация должна принять необходимые меры. Если управляющая организация этого не делает, необходимо обратиться в контролирующие органы — муниципальную жилищную инспекцию мэрии города Ярославля (ул. Советская, д. 64, тел. 40-99-00) или в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области (ул. Чехова, д. 5, тел. 78-56-52) — лично или направить жалобу с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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