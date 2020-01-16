В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк с роллердромом
В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк. Планируется, что общественное пространство будет создано на месте стройплощадки на проспекте Машиностроителей. Парк будет разделен на функциональные зоны для различных групп населения.
- В сквере планируется установить сцену, для маленьких ярославцев построят детский городок, а для подростков оборудуют спортивную площадку с турниками, тренажёрами и роллердромом, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Кроме того, в парке будет предусмотрено большое количество лавочек для отдыха.
К работам по благоустройству территории планируются приступить уже весной 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU