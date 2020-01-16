В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк с роллердромом

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:26:19+03:00

Общественное пространство будет создано на месте стройплощадки на проспекте Машиностроителей. Фото: Мэрия Ярославля

К благоустройству общественного пространства планируют приступить уже весной 2020 года

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В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк. Планируется, что общественное пространство будет создано на месте стройплощадки на проспекте Машиностроителей. Парк будет разделен на функциональные зоны для различных групп населения.

- В сквере планируется установить сцену, для маленьких ярославцев построят детский городок, а для подростков оборудуют спортивную площадку с турниками, тренажёрами и роллердромом, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Кроме того, в парке будет предусмотрено большое количество лавочек для отдыха.

К работам по благоустройству территории планируются приступить уже весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU