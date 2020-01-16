В Рыбинске за прошлый год было ликвидировано 27 свалок
В Рыбинске ликвидировали 27 мест, где скапливался мусор. С этих несанкционированных свалок вывезли около полутора тысяч кубометров отходов.
Они образовывались в лесах и на пустырях, где отдыхали горожане.
Проблема решилась благодаря совместной работе активных местных жителей, предпринимателей и департамента ЖКХ.
Для предупреждения возникновения несанкционированных свалок в Рыбинске используются разные формы работы с населением – разъяснение ответственности за нарушение Правил благоустройства, установка бункеров-накопителей для сбора ТБО, проведение месячников по уборке территории, поделилась директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
ИСТОЧНИК KP.RU