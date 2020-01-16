2020-01-16T17:15:02+03:00
Общество

В Рыбинске за прошлый год было ликвидировано 27 свалок

Они образовывались там, где отдыхали горожане
Екатерина РЯБЦЕВА
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Проблема решилась благодаря совместной работе активных местных жителей, предпринимателей и департамента ЖКХПроблема решилась благодаря совместной работе активных местных жителей, предпринимателей и департамента ЖКХФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске ликвидировали 27 мест, где скапливался мусор. С этих несанкционированных свалок вывезли около полутора тысяч кубометров отходов.

Они образовывались в лесах и на пустырях, где отдыхали горожане.

Проблема решилась благодаря совместной работе активных местных жителей, предпринимателей и департамента ЖКХ.

Для предупреждения возникновения несанкционированных свалок в Рыбинске используются разные формы работы с населением – разъяснение ответственности за нарушение Правил благоустройства, установка бункеров-накопителей для сбора ТБО, проведение месячников по уборке территории, поделилась директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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