В Ярославле экс-супруги могут лишиться квартиры после того, как перестали платить ипотеку и коммуналку

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:10:37+03:00

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После развода в ипотечной трехкомнатной квартире в Дзержинском районе осталась жить супруга. Основной заемщик, экс-муж, обещал платить по кредиту и оставить жилье ребенку, но свое обещание не сдержал. Некоторое время женщина вносила незначительные платежи, но очень быстро прекратила это делать. По каким-то причинам не стала она оплачивать и коммунальные услуги. В итоге, к ипотечному долгу прибавился еще долг по коммуналке. Ярославцы в обще сложности были обязаны выплатить 2,5 миллиона рублей.

Бывших супругов предупредили, что квартира может быть выставлена на торги, но это их не расшевелило.

- Судебный пристав наложил арест на жилое помещение – квартиру общей площадью более 70 квадратных метров. Первоначальная стоимость объекта составляет практически три миллиона рублей. После реализации арестованного имущества деньгу будут перечислены взыскателям в счет погашения долгов – кредитного и коммунального, а разница возвращена должникам, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU