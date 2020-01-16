2020-01-16T16:10:37+03:00
Общество

В Ярославле экс-супруги могут лишиться квартиры после того, как перестали платить ипотеку и коммуналку

На жилье наложили арест и выставили на продажу
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Квартиру выставили на торги. ФОТО: УФССП по Ярославской областиКвартиру выставили на торги. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

После развода в ипотечной трехкомнатной квартире в Дзержинском районе осталась жить супруга. Основной заемщик, экс-муж, обещал платить по кредиту и оставить жилье ребенку, но свое обещание не сдержал. Некоторое время женщина вносила незначительные платежи, но очень быстро прекратила это делать. По каким-то причинам не стала она оплачивать и коммунальные услуги. В итоге, к ипотечному долгу прибавился еще долг по коммуналке. Ярославцы в обще сложности были обязаны выплатить 2,5 миллиона рублей.

Бывших супругов предупредили, что квартира может быть выставлена на торги, но это их не расшевелило.

- Судебный пристав наложил арест на жилое помещение – квартиру общей площадью более 70 квадратных метров. Первоначальная стоимость объекта составляет практически три миллиона рублей. После реализации арестованного имущества деньгу будут перечислены взыскателям в счет погашения долгов – кредитного и коммунального, а разница возвращена должникам, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все на дно! В Ярославле машины уходят под воду вместе с надеждами на благоустройство
Пропавшего в Тутаеве мужчину разыскивают по всей области
В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк с роллердромом
В Рыбинске за прошлый год было ликвидировано 27 свалок
В Ярославле экс-супруги могут лишиться квартиры после того, как перестали платить ипотеку и коммуналку
«Общественный вердикт» опубликовал новое видео с избиениями заключенных в ярославской колонии
Рыбинские рыбаки наловили на водохранилище сетями на условный срок и миллион рублей
В ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле пострадал 7-летний ребенок
Во время биатлонных соревнований между Рыбинском и Демино пустят дополнительные автобусы. Расписание
В Ярославле у торгового центра убрали пешеходный переход
В Ярославле 16-летний парень ножом приковал старшего брата к больничной койке
Ярославец из-за 350 рублей ударил прохожего бутылкой по голове
В Ярославле за год подорожали двухкомнатные квартиры на «вторичке»
В Ярославской области трое пьяных парней разбили окна машины и вытащили музыку и аккумулятор