2020-01-16T15:46:37+03:00
Происшествия

Рыбинские рыбаки наловили на водохранилище сетями на условный срок и миллион рублей

Добытчики закинули в моторную лодку более тысячи рыб
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчины поставили сети в Рыбинском водохранилище и акватории Дарвинского заповедникаМужчины поставили сети в Рыбинском водохранилище и акватории Дарвинского заповедникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь с 11 на 12 июля 2018 года двое жителей Рыбинского района заехали на моторной лодке на Рыбинское водохранилища и в акваторию Дарвинского государственного природного биосферного заповедника и сетями выловили более тысячи рыб – судаков, синца, густеры, чехони, плотвы, язя, окуней и лещей.

Рыбаков поймали и возбудили уголовное дело. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также штраф за причиненный ущерб биологическим ресурсам более миллиона рублей.

Апелляционные жалобы остались без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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