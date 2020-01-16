Рыбинские рыбаки наловили на водохранилище сетями на условный срок и миллион рублей
Добытчики закинули в моторную лодку более тысячи рыб
Мужчины поставили сети в Рыбинском водохранилище и акватории Дарвинского заповедникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь с 11 на 12 июля 2018 года двое жителей Рыбинского района заехали на моторной лодке на Рыбинское водохранилища и в акваторию Дарвинского государственного природного биосферного заповедника и сетями выловили более тысячи рыб – судаков, синца, густеры, чехони, плотвы, язя, окуней и лещей.
Рыбаков поймали и возбудили уголовное дело. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а также штраф за причиненный ущерб биологическим ресурсам более миллиона рублей.
Апелляционные жалобы остались без удовлетворения.
ИСТОЧНИК KP.RU