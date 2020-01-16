Во время биатлонных соревнований между Рыбинском и Демино пустят дополнительные автобусы. Расписание
С 22 по 27 января в ЦЛС «Демино» впервые пройдут соревнования всероссийского масштаба – Чемпионат России, Первенство России и Кубок России по биатлону. В самые зрелищные дни, 24, 25 и 26 января, для болельщиков сделают автобусный маршрут «Железнодорожный вокзал – Соборная площадь – Демино».
44 января отправление от железнодорожного вокзала в 10:30, от Соборной площади - в 10:40. Из Демино – в 15:45.
25 января отправление от железнодорожного вокзала в 09:45, от Соборной площади - в 09:55. Из Демино – в 15:45.
26 января отправление от железнодорожного вокзала в 09:45, от Соборной площади - в 09:55. Из Демино – в 15:15.
Стоимость проезда – 50 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно. Никаких других льгот на маршруте не будет.
Кроме того, добраться до ЦЛС «Демино» можно будет на муниципальных автобусах.
№156 Рыбинск - Шашково - Рыбинск
из города: 5:40, 10:35, 13:35, 16:15;
из д. Шашково: 6:45, 11:40, 14:40, 17:20.
№160 Рыбинск - Тутаев (левый берег) - Рыбинск
из города: 6:30, 15:05;
из Тутаева: 9:25, 17:15.
ИСТОЧНИК KP.RU