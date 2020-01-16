2020-01-16T14:40:31+03:00
Происшествия

В Ярославле 16-летний парень ножом приковал старшего брата к больничной койке

Ребенок, напавший с холодным оружием на родственника, задержан
Роман РЫЖИКОВ
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Во время ссоры младший брат несколько раз пырнул старшего ножомВо время ссоры младший брат несколько раз пырнул старшего ножомФото: Роман РЫЖИКОВ
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Под Ярославлем задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Парень с ножом набросился на старшего брата.

Все произошло 14 января частном доме, где проживала семья. Браться поссорились, младший нанес 23-летнему парню несколько ударов ножом по телу. К счастью, молодого человека удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что семья, в которой воспитывались братья – полная, на первый взгляд, благополучная. Что послужило причиной конфликта, выясняют следователи.

Статья, по которой на парня завели уголовное дело – очень серьезная: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подростку грозит до десяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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