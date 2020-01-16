2020-01-16T14:37:02+03:00
Происшествия

Ярославец из-за 350 рублей ударил прохожего бутылкой по голове

И теперь сядет за это на 3,5 года
Полина Вачнадзе
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Свою вину подсудимый полностью призналСвою вину подсудимый полностью призналФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле осудили 30-летнего местного жителя. Ночью в июне прошлого года обвиняемый напал на прохожего у магазина на улице Александра Невского. Сначала он ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове, а когда тот упал, избил лежачего. Удары ногами пришлись в том числе на голову. Когда жертва уже не могла оказывать сопротивление, грабитель забрал у потерпевшего сумку и кошелек, общей стоимостью 1000 рублей, в кошельке лежало 350 рублей.

- Свою вину подсудимый полностью признал. При назначении наказания учитывалось наличие отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступления, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Кроме того, мужчина в момент преступления был пьян.

Суд приговорил ярославца к 3,5 годам лишения свободы. Он отправится в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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