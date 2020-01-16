В Ярославле за год подорожали двухкомнатные квартиры на «вторичке»

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:35:41+03:00

Цена выросла больше чем на 1000 рублей за квадратный метр

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Динамику цен на рынке недвижимости на год изучили аналитики портала Domofond.ru. В среднем в России цены на «вторичку» выросли на 4,4%, больше других подорожали двухкомнатные квартиры – на 7,5%.

В Ярославле стоимость двухкомнатного жилья на вторичном рынке выросла за год на 2,8%. Цена квадратного метра поднялась с 46 754 рублей до 48 042 рублей. По этому показателю наш город на 55 месте из 78-и.

Больше всего подорожали «двушки» в Новокузнецке – сразу на 13,7%. Снизились цены только в Кургане и Саранске, да и то незначительно – на 0,8% и 0,3% соответственно.

Кстати, в меньшей степени в России подорожали однокомнатные квартиры – они прибавили в цене 6,3%. Самый низкий темп роста цены у «трешек» - 3,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU