В Ярославской области трое пьяных парней разбили окна машины и вытащили музыку и аккумулятор

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:34:40+03:00

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В полицию Первомайского района обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то разбил в его отечественной легковушке стекло и украл автомагнитолу и аккумулятор на 6 тысяч рублей.

Правоохранители начали поиски преступников и выяснили, что причастны к этому три молодых человека. Они во всем сознались и уточнили, что не отдавали отчета своим действиям, потому что были пьяны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Хулиганы заплатят крупный штраф, отправятся на обязательные работы или за решетку. Решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU