В Рыбинске собственника земли оштрафовали за надписи на заборе

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:08:18+03:00

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В Рыбинске собственник земли на Волжской набережной должен заплатить штраф за нарушение нескольких правил благоустройства. Он не убирал мусор, не следил за деревьями и кустарником, а с забора, который огораживал территорию, не снимал объявления и афиши, не отмывал граффити.

Все нарушения были зафиксированы и с требованием их устранить направлены владельцу земельного участка. Однако тот в 14-дневный срок так ничего не сделал. В итоге, горе-хозяин теперь должен заплатить штраф – 60 тысяч рублей. Кстати, собственник до сих пор не привел территорию в порядок: мусор как лежал так и лежит, граффити не смыты.

Так что, возможно, одним штрафом владелец земли е отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU