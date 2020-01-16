2020-01-16T12:40:56+03:00
Общество

В Ростове Великом открылась бесплатная театральная студия для детей

Приглашаются дети от 7 до 12 лет
Полина Вачнадзе
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Занятия помогут детям преодолеть страх публичного выступленияЗанятия помогут детям преодолеть страх публичного выступленияФото: Полина Вачнадзе
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В «Театральную студию», которая открылась в музее-заповеднике «Ростовский кремль», приглашают детей от 7 до 12 лет. Здесь они будут изучать сценическую речь, сценическое движение, освоят азы актерского мастерства. И даже если потом жизнь ребенка никак не будет связана с театром и кино, занятия помогут ему преодолеть страхи публичного выступления, разовьют дикцию и умение владеть своим телом, раскроют творческий потенциал. Тренинги улучшат память, внимание и воображение.

В конце курса юные актеры поставят спектакль.

Занятия будут проходить два раза в неделю. Что немаловажно – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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