2020-01-16T12:30:33+03:00
Общество

О каких изменениях стоит знать ярославцам, чтобы сохранить свои деньги

Об изменениях рассказали специалисты местного отделения Центробанка
Полина Вачнадзе
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Если возникают проблемы во взаимоотношениях с финансовыми организациями, всегда можно обратиться за помощью в Банк РоссииЕсли возникают проблемы во взаимоотношениях с финансовыми организациями, всегда можно обратиться за помощью в Банк РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В новом году произойдет ряд законодательных изменений, которые могут отразиться на нашем кошельке. Предстоящие события проанонсировали специалисты ярославского отделения Центробанка.

- С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизится с двух до полутора размеров выданного займа. В сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы. Таким образом, кредиты и займы в следующем году станут доступнее. Однако если они были оформлены раньше, сохранятся прежние условия.

- С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организациями можно будет улаживать с помощью финансового омбудсмена. Он рассматривает дела не больше 15 дней и для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте финансового уполномоченного. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.

- С 1 апреля 2020 года скидки за безаварийную езду сгорать не будут, коэффициент бонус-малус (КБМ) сохранятся за водителем, даже если он не был вписан ни в один полис ОСАГО более года. Напомним, что коэффициент бонус-малус отражает, насколько часто водитель становится виновником ДТП. Если он не попадает в аварии, КБМ снижается и автовладелец получает скидку на полис ОСАГО. Раньше человек, который долгое время не водил машину и, как следствие, не покупал полис ОСАГО, терял скидку за безаварийную езду, так как его КБМ приравнивали к 1.

- С 2020 года все НПФ обязаны публиковать на своих сайтах информацию о процентах, которые они начислили своим клиентам по итогам года. Фонды также сообщат, на сколько в среднем они проиндексировали выплаты тем людям, которые уже получают пенсии. Информацию об инвестиционной доходности фонды должны публиковать раз в год до 31 марта, об индексации - до 1 августа.

- С 13 июня 2020 года в России отменят «Банковский роуминг». Таким образом переводить деньги во все регионы внутри банка можно будет без комиссии. Сейчас некоторые банки берут 1-1,5% от суммы перевода за отправку денег в другой регион страны.

И по-прежнему, если у ярославцев возникают проблемы во взаимоотношениях с финансовыми организациями, то они всегда могут обратиться за помощью в Банк России. Направить свои заявления можно в электронном виде через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru, приложив копии документов. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии: 8-800-300-30-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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