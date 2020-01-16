В Ярославской области зачинщик драки посчитал себя потерпевшим и не хотел выплачивать настоящему потерпевшему компенсацию

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:07:30+03:00

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Судебные приставы в Мышкинском районе все же взыскали деньги в пользу потерпевшего с мужчины, из-за которого другой человек до конца жизни потерял трудоспособность. Когда-то мышкинцы подрались, в итоге у одного из них возникли серьезные проблемы со здоровьем, а второму суд назначил наказание. В том числе он должен был выплатить пострадавшей стороне 20 тысяч рублей, по 5 тысяч в месяц.

Однако виновный сам себя таковым не считал и платить отказывался. Тогда судебным приставам пришлось ограничить должника в его праве на выезд за пределы страны, а также было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.

И, возможно, так бы потерпевший ничего и не получил с виновного, если бы последнему не понадобилось продать машину. А никак! Тогда он и пришел к судебным приставам.

- Чтобы снять запрет регистрационных действий должник в срочном порядке нашел деньги. После того, как он перечислил их пострадавшему, судебные приставы окончили исполнительное производство, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU