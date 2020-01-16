2020-01-16T12:07:30+03:00
Общество

В Ярославской области зачинщик драки посчитал себя потерпевшим и не хотел выплачивать настоящему потерпевшему компенсацию

Но ему это сделать пришлось
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Пострадавшему должник выплатил 20 тысяч рублейПострадавшему должник выплатил 20 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Судебные приставы в Мышкинском районе все же взыскали деньги в пользу потерпевшего с мужчины, из-за которого другой человек до конца жизни потерял трудоспособность. Когда-то мышкинцы подрались, в итоге у одного из них возникли серьезные проблемы со здоровьем, а второму суд назначил наказание. В том числе он должен был выплатить пострадавшей стороне 20 тысяч рублей, по 5 тысяч в месяц.

Однако виновный сам себя таковым не считал и платить отказывался. Тогда судебным приставам пришлось ограничить должника в его праве на выезд за пределы страны, а также было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля.

И, возможно, так бы потерпевший ничего и не получил с виновного, если бы последнему не понадобилось продать машину. А никак! Тогда он и пришел к судебным приставам.

- Чтобы снять запрет регистрационных действий должник в срочном порядке нашел деньги. После того, как он перечислил их пострадавшему, судебные приставы окончили исполнительное производство, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все на дно! В Ярославле машины уходят под воду вместе с надеждами на благоустройство
Пропавшего в Тутаеве мужчину разыскивают по всей области
В Заволжском районе Ярославля появится новый городской парк с роллердромом
В Рыбинске за прошлый год было ликвидировано 27 свалок
В Ярославле экс-супруги могут лишиться квартиры после того, как перестали платить ипотеку и коммуналку
«Общественный вердикт» опубликовал новое видео с избиениями заключенных в ярославской колонии
Рыбинские рыбаки наловили на водохранилище сетями на условный срок и миллион рублей
В ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле пострадал 7-летний ребенок
Во время биатлонных соревнований между Рыбинском и Демино пустят дополнительные автобусы. Расписание
В Ярославле у торгового центра убрали пешеходный переход
В Ярославле 16-летний парень ножом приковал старшего брата к больничной койке
Ярославец из-за 350 рублей ударил прохожего бутылкой по голове
В Ярославле за год подорожали двухкомнатные квартиры на «вторичке»
В Ярославской области трое пьяных парней разбили окна машины и вытащили музыку и аккумулятор