Ярославские энергетики и региональный департамент образования запускают детский творческий конкурс по электробезопасности

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:06:29+03:00

Конкурс призван обратить внимание детей, родителей и педагогов на тему безопасного обращения с электроприборами в быту и правила поведения вблизи электроустановок на улице

Работы будут приниматься с 10 февраля по 31 марта 2020 года. Лучшие - отметят дипломами и призами.

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Филиал «Россети Центр Ярэнерго» совместно с Департаментом образования Ярославской области объявляют о старте детского конкурса творческих работ по предупреждению электротравматизма «Четыре сезона электробезопасности». К участию приглашаются ученики общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет.

Участникам необходимо самостоятельно подготовить авторскую творческую работу согласно Положению (ознакомиться можно по ссылке ) о конкурсе и показать важность соблюдения основных правил безопасного обращения с электричеством. При этом нужно сделать акцент на времени года, когда выбранная тема особенно актуальна. Главный критерий оценки проектов - это оригинальность. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присвоить низшие баллы повторяющимся работам, взятым из сети Интернет.

Работы будут приниматься с 10 февраля по 31 марта 2020 года. Лучшие - отметят дипломами и призами.

Конкурс «Четыре сезона электробезопасности» призван обратить внимание детей, родителей и педагогов на тему безопасного обращения с электроприборами в быту и правила поведения вблизи электроустановок на улице. Он является частью одноименной комплексной программы, которая реализуется на территории Ярославской области второй год и объединяет различные проекты, социальные акции, уроки и встречи на тему электробезопасности по принципу «сезонности». Практика показывает, что школьникам легче разграничивать виды опасности электричества ассоциативно по временам года и предупреждать их или же подбирать правильные пути выхода из опасных ситуаций. Программа стала победителем в номинации «Безопасная энергия» на Всероссийском конкурсе СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК», проводимом при поддержке Министерства энергетики РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU