«Надо ЖКХ по шее чаще давать»: ярославцы продолжают падать на льду и ругаться на коммунальщиков
Сегодняшнее утро стало для ярославцев настоящим испытанием. Горожане с трудом добирались до своих автомобилей, остановок и едва ли передвигались по улицам.
– Я не один падал сегодня на этом гололёде? Московский проспект – вроде основная дорога, но нигде не увидел песка на тротуаре, не говоря уже о соли, – пишет аноним в соцсетях.
Падающего человека поддержали остальные пешеходы.
– Надо ЖКХ по шее чаще давать, охренели совсем, – считает Анастасия.
Обледенение случилось из-за штормовых ветров, о которых накануне предупреждало МЧС.
Ругательства на коммунальщиков перемешались с советами о нескользящих подошвах и приправились юмором местных шутников.
– Как хорошо стало с интернетом, упал — написал. Представляете, как родителям вашим было, упал, а написать некуда, – веселится Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU