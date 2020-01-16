2020-01-16T11:55:19+03:00
Происшествия

«Надо ЖКХ по шее чаще давать»: ярославцы продолжают падать на льду и ругаться на коммунальщиков

За сутки город превратился в каток
Екатерина РЯБЦЕВА
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С такими тротуарами и каток не нуженС такими тротуарами и каток не нуженФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Сегодняшнее утро стало для ярославцев настоящим испытанием. Горожане с трудом добирались до своих автомобилей, остановок и едва ли передвигались по улицам.

– Я не один падал сегодня на этом гололёде? Московский проспект – вроде основная дорога, но нигде не увидел песка на тротуаре, не говоря уже о соли, – пишет аноним в соцсетях.

Падающего человека поддержали остальные пешеходы.

– Надо ЖКХ по шее чаще давать, охренели совсем, – считает Анастасия.

Обледенение случилось из-за штормовых ветров, о которых накануне предупреждало МЧС.

Ругательства на коммунальщиков перемешались с советами о нескользящих подошвах и приправились юмором местных шутников.

– Как хорошо стало с интернетом, упал — написал. Представляете, как родителям вашим было, упал, а написать некуда, – веселится Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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