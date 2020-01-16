2020-01-16T11:11:18+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали наркодилера с героином

Он собирался делать закладки в центральных регионах страны
Полина Вачнадзе
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Наркодилер может сесть на 20 летНаркодилер может сесть на 20 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле сотрудники транспортной полиции задержали 37-летнего мужчину. При себе у него было 60 свертков с веществом белого цвета. Как потом установили эксперты-криминалисты, порошок оказался героином. Вес изъятого наркотика – 120 граммов, что является крупным размером.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Но жизнь его ничему не научила: выйдя на свободу, ярославец взялся за старое. Следствие установило, что наркодилер собрался делать закладки не только в Ярославской области, но и в соседних регионах – он планировал распространять героин в центральных регионах России. Кстати, сам задержанный также является наркоманом.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сесть 37-летний ярославец может надолго – статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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