В Рыбинске подрядчик не справляется с перенастройкой светофоров

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:33:51+03:00

У него нет нужной техники, а рабочие приезжают из Ярославля

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В соответствии с последними нововведениями на федеральном уровне, светофоры должны иметь выделенную фазу для пешеходов. Перенастройкой электронных регулировщиков в Рыбинске занимается подрядчик из Челябинска, который выиграл торги по обслуживанию светофорных объектов в городе. Спецтехники у него нет, сотрудники в случае необходимости приезжают из Ярославля.

- У нас уже большие вопросы к подрядчику. Свои обязательства он не выполняет. 14 января ему было поручено увеличить время проезда перекрестка улиц Гражданской и Бабушкина со стороны Переборского тракта. В часы пик машины стоят здесь по 3-4 минуты. Подрядчик не справился, что ставит его компетенцию под сомнение. Такой подход к работе неприемлем, - считает заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

По существующим требованиям к светофорным объектам, должно быть единое окно для пешеходов, когда зеленый свет горит для них во всех направлениях. Конечно, для водителей это не очень удобно, так как растягивается время проезда через перекресток.

Постепенно все перенастроенные регулировщики будут оборудованы кнопками вызова пешеходной фазы. Это позволит сделать перекрестки более безопасными для пешеходов и комфортными для автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU