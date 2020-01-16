2020-01-16T10:27:45+03:00
Происшествия

Полиция продолжает искать очевидцев смертельного ДТП, в котором погибла жительница Ярославля

Тело женщины нашли недалеко от дороги
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция продолжает искать очевидцев смертельного ДТП на подъезде к Костроме. Оно произошло 9 января около 19.50 часов. Неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Там было обнаружено тело женщины. Ее личность уже остановили. В ДТП погибла 49-летняя жительница Ярославля.

– Следствием устанавливается механизм ДТП, все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, – сообщили в ведомстве.

Если вы что-нибудь знаете или видели, сообщите по телефонам 8 (4852) 78-49-22, 78-49-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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