Полиция продолжает искать очевидцев смертельного ДТП, в котором погибла жительница Ярославля
Тело женщины нашли недалеко от дороги
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Полиция продолжает искать очевидцев смертельного ДТП на подъезде к Костроме. Оно произошло 9 января около 19.50 часов. Неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии.
Там было обнаружено тело женщины. Ее личность уже остановили. В ДТП погибла 49-летняя жительница Ярославля.
– Следствием устанавливается механизм ДТП, все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, – сообщили в ведомстве.
Если вы что-нибудь знаете или видели, сообщите по телефонам 8 (4852) 78-49-22, 78-49-25.
ИСТОЧНИК KP.RU