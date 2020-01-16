2020-01-16T09:59:20+03:00
Происшествия

Ростовчанин напился и рассказал полиции о заминированном вокзале

Теперь у него будет время подумать о своем поступке
Екатерина РЯБЦЕВА
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На вокзал тут же прибыли оперативные службыНа вокзал тут же прибыли оперативные службыФото: Андрей АБРАМОВ
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В полицию Ростовского района позвонил мужчина и рассказал, что в Ростове заминирован вокзал. На место тут же прибыли оперативные службы, но опасных предметов не обнаружили. Однако безнаказанными такие поступки не остаются. Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (часть 2).

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УФСБ России по Ярославской области установлен подозреваемый в заведомо ложном сообщении – ранее судимый житель Ростовского района 1991 года рождения, – пояснили в ведомстве.

29-летний мужчина был пьян, но это обстоятельство не спасло его, а, скорее, усугубило ситуацию. Теперь телефонный хулиган может отправиться за решетку на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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