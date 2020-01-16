2020-01-16T09:45:29+03:00
Общество

Жильцы аварийных домов на улице Щепкина в Рыбинске заезжают в новые квартиры

Их купили на вторичном рынке и предоставили из муниципального фонда
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во "вторичке" сделан ремонт, поменяны окна и сантехникаВо "вторичке" сделан ремонт, поменяны окна и сантехникаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске расселили жильцов двадцати пяти квартир, которые находились в аварийных домах на улице Щепкина. Шестнадцать новых квартир власти города купили за счет средств области, а другие десять были предоставлены из муниципального фонда.

Программа расселения продлится до 2021 года.

Квартиры, в которые заедут наниматели муниципального жилья куплены на вторичном рынке. Но, несмотря на это, они находятся в хорошем состоянии.

– При покупке старались выбирать центральные районы, учитывали пожелания жильцов. Квартиры находятся в микрорайонах Скоморохова гора, Центр, Мариевка, Полиграф, Прибрежный, Веретье, есть Копаево, – поделилась директор МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

В квартирах из муниципального фонда сделали ремонт, заменили сантехнику и окна. Также жильцы получили больше квадратных метров, чем имели до расселения.

На сегодняшний день некоторые рыбинцы уже въехали в свои квартиры или оформляют документы.

– Всего из двух домов на улице Щепкина предстоит расселить 101 квартиру, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. – В настоящее время на четверть этот план выполнен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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