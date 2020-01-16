В Ярославля бабушка два дня пролежала в ванной, пока соседи не вызвали полицию
Целая операция по спасению пожилой ярославны развернулась в доме на проспекте Дзержинского.
В полицию обратились жители дома: они беспокоились о своей пожилой соседке, которая два дня не открывала им дверь и не отвечала на телефонные звонки. 88-летняя женщина жила одна, явно находилась в квартире и соседи волновались, что ей могла стать плохо, а помочь некому.
В действительности все так и оказалось. Когда по вызову приехали полицейские, они тоже не смогли дозвониться и достучаться до бабушки. Тогда сотрудники правоохранительных органов приняли решение спуститься в ее квартиру на 4 этаже через балкон, используя пожарный люк.
В комнате хозяйки квартиры не оказалось. Женщина лежала в ванной в беспомощном состоянии – ей стало плохо там, а перейти в другое место и позвать на помощь она не смогла.
Полицейские вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU