2020-01-16T08:43:21+03:00
Происшествия

На проспекте Авиаторов в Ярославле автомобиль сбил 82-летнюю женщину

Пострадавшая нуждается в амбулаторном лечении
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Ярославля вечером 15 января 2020 года произошло ДТП с участием пешехода. Около 20 часов вечера в районе дома №149 по проспекту Авиаторов иномарка «Форд» совершила наезд на 82-летнюю пенсионерку.

- За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП пешеход получила травму, женщина нуждается в амбулаторном лечении.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, а также медики скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проспекте Авиаторов в Ярославле автомобиль сбил 82-летнюю женщину
Родники» получили по «куполу»
Рыбинец пытался украсть гараж, чтобы сдать его в пункт приема лома
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославле ожидается штормовой ветер
Прокуратура Ярославля признала участок Дзержинского проспекта опасным
«Ростелеком» делает небо над городами чище
В мэрии Ярославля отчитались о ходе ремонта перекрёстка Тутаевского шоссе и улицы Урицкого
Бабушки и дедушки ярославских сел могут проверить свое здоровье за один день
В Ярославле пройдет бесплатный мастер-класс по паркуру
Ярославские школьники должны подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля
Украл деньги и табачку: в Ярославле задержали молодого рецидивиста
Более 6 тысяч учителей Ярославской области получат надбавку за классное руководство
Ярославская мэрия обязала предпринимателей убирать снег у торговых центров и крупных магазинов
Купил машину – долг в подарок. В Ярославской области мужчина приобрел машину и не смог ее зарегистрировать
В Ярославле на «Горзеленхозстрой» пришел новый руководитель
Жители Рыбинска смогут задать вопросы по теплоснабжению домов
Ярославцы разозлились на ледовые тротуары и предложили депутатам посыпать дорожки песком
В Ярославле после ремонта открылось педиатрическое отделение центральной городской больницы
В Ярославской области сосед выпивал с дедом и украл у него пенсию
Ярославская полиция нашла воровку, которая украла велик в подъезде на Республиканском проезде
В Ярославской области осудят пьяного водителя, который перевернул машину и погубил пассажира
В ярославскую гимназию приехали школьники из Китая
Запахло весной: зима в Ярославскую область не придет и на этой неделе
Восстанавливать освещение в Ярославле будет Ярэнерго
В Рыбинске окунуться в купель можно будет только с берега
На базе ярославских университетов появится научно-образовательный центр
Под Переславлем иномарка съехала в кювет. Погиб водитель