На проспекте Авиаторов в Ярославле автомобиль сбил 82-летнюю женщину

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:43:21+03:00

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В Заволжском районе Ярославля вечером 15 января 2020 года произошло ДТП с участием пешехода. Около 20 часов вечера в районе дома №149 по проспекту Авиаторов иномарка «Форд» совершила наезд на 82-летнюю пенсионерку.

- За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП пешеход получила травму, женщина нуждается в амбулаторном лечении.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, а также медики скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU