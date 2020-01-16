Родники» получили по «куполу»

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:35:43+03:00

«Буря» лишь в самом начале матча буквально на несколько секунд уступала в счет – 3:4, но уже через минуту все повернулось в нашу сторону, чтобы в итоге реванш состоялся. Фото: "БК «Буревестник» Ярославль"\vk,com.

Изменить размер текста: A A

В первом круге ярославские баскетболисты в «Вознесенском», что называется, умудрились проиграть фактически уже выигранный было матч, не реализовав свой шанс на последней секунде 4-й четверти. А потом и в овертайме сами начудили. Наставник «Бури» Михаил Терехов после той игры едва не разнес в ярости ни в чем не повинный «Вознесенский». Однако обидчика своего все в «Буре» занесли на карандаш, поэтому ответная выездная игра должна была показать, как выучен полученный дома урок. Лучше всего было это показать именно в гостях, что было ясно «who is who». Тем более, перед игрой у обеих команд было равное число побед, а победа выводила на более высокую ступеньку в таблице, что очень важно перед плей-офф.

На нынешний состав «Бури» возлагаются большие надежды в Ярославле, потому парни Терехова с первых секунд начали показывать свои козыри, которыми можно добиваться побед. Главным «джокером» нашей «Бури» стал в этой игре в Ижевске американский легионер Джастин Роберсон. Именно он открыл счет в матче, эффектно завершив свой проход под чужое кольцо и заработав еще бонусное очко.. и точно таким же образом Джастин на последней минутепринес в копилку «Бури» последние ее очки в матче, доведя счет до увесистого преимущества – 86:70. Это уже было, как приговор.

Между двумя этими эпизодами с участием Роберсона было у него еще немало ярких моментов, что вылилось в итоге в 20 набранных очков и в звание лучшего игрока. Но, конечно, и партнеры Джастина были достойные. Артем Бутянковс сделал «дабл-дабл», настреляв 15 очков при 11 подборах, Андрей Семенов (17 очков), Александр Корчагин – 12 очков при шокирующих 6 промахах в штрафных. Все 6 попыток промазал! Удивительный факт.

Но не менее удивительный факт – 0 набранных очков у Владимира Белова, что с лихвой перекрывается его работой под своим щитом, где он надежно противостоял соперникам. Надо отметить всю команду за плотную оборону, чем разбивались многие атаки «Купола». «Буря» лишь в самом начале матча буквально на несколько секунд уступала в счет – 3:4, но уже через минуту все повернулось в нашу сторону, чтобы в итоге реванш состоялся, а Ижевск получил по «Куполу» «Купол-Родники»(Ижевск) - «Буревестник» - 72 : 86(18:25, 24:22, 8:15, 22:24)

ИСТОЧНИК KP.RU