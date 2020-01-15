2020-01-15T21:00:41+03:00
Происшествия

Рыбинец пытался украсть гараж, чтобы сдать его в пункт приема лома

Потерпевший вовремя заметил потерю, поэтому воришке не удалось уехать дальше гаражного кооператива
Полина ЗАЙЦЕВА
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В настоящий момент дело передано в суд, преступнику грозит пять лет лишения свободы.В настоящий момент дело передано в суд, преступнику грозит пять лет лишения свободы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Рыбинская городская прокуратура направила в суд дело 28-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке воровства гаража. Установлено, что в октябре 2019 года преступник обманул водителя машины, а после, с его помощью, попытался похитить объект.

- Вывезти гараж и находившееся в нем имущество общей стоимостью 30 тысяч рублей обвиняемый не смог, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Потерпевший, находящийся на территории гаражного массива в момент хищения, обнаружил пропажу и сообщил в правоохранительные органы.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что хотел сдать украденное в пункт приема лома. В настоящий момент дело передано в суд, преступнику грозит пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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