Рыбинец пытался украсть гараж, чтобы сдать его в пункт приема лома
Рыбинская городская прокуратура направила в суд дело 28-летнего местного жителя, который обвиняется в попытке воровства гаража. Установлено, что в октябре 2019 года преступник обманул водителя машины, а после, с его помощью, попытался похитить объект.
- Вывезти гараж и находившееся в нем имущество общей стоимостью 30 тысяч рублей обвиняемый не смог, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Потерпевший, находящийся на территории гаражного массива в момент хищения, обнаружил пропажу и сообщил в правоохранительные органы.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что хотел сдать украденное в пункт приема лома. В настоящий момент дело передано в суд, преступнику грозит пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU