Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославле ожидается штормовой ветер

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:38:19+03:00

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В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан о надвигающейся непогоде. С 15 по 16 января 2020 года на территории Ярославской области ожидается резкое усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Кроме того, на дорогах региона местами ожидается гололедица. В связи с этим спасатели призвали ярославских водителей быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU