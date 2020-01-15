Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославле ожидается штормовой ветер
В Ярославле спасатели МЧС предупредили горожан о надвигающейся непогоде. С 15 по 16 января 2020 года на территории Ярославской области ожидается резкое усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
Кроме того, на дорогах региона местами ожидается гололедица. В связи с этим спасатели призвали ярославских водителей быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU