Прокуратура Ярославля признала участок Дзержинского проспекта опасным

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:21:31+03:00

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В Ярославле прокуратура провела проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения. В ходе нее было установлено, что дорожное покрытие Дзержинского проспекта на участке от Тутаевского шоссе до улицы Блюхера не соответствует ГОСТу.

- Покрытие проезжей части и имеет значительные разрушения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Безопасность дорожного движения на указанном участке органами местного самоуправления не обеспечена.

По результатам проверки в сторону мэрии был направлен иск в суд, с требованием устранить нарушения и привести дорогу в соответствие с ГОСТом. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU